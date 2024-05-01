8 контрактов на 12 млн долларов - итог официального визита премьер-министра Беларуси в Египет

Мы начинали свою совместную работу с проектов в области промышленной кооперации, организации сборочных производств, техники Минского автомобильного, Минского тракторного завода. И заинтересованы, безусловно, в расширении сотрудничества в этой сфере.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

