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8 контрактов на 12 млн долларов - итог официального визита премьер-министра Беларуси в Египет

Восемь контрактов на 12 млн долларов. Новые соглашения о содействии торговле и договоренности работать вместе, создавая совместные производства и привлекая инвестиции в перспективные проекты.

Это итог официального визита премьер-министра Беларуси в Египет. Во время переговоров речь шла о готовности нашей страны внести значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности Египта, обсуждали и создание зернового хаба. Также отмечались значительные резервы сотрудничества в промышленности.

Мы начинали свою совместную работу с проектов в области промышленной кооперации, организации сборочных производств, техники Минского автомобильного, Минского тракторного завода. И заинтересованы, безусловно, в расширении сотрудничества в этой сфере.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Белорусские предприятия готовы активней предлагать свои товары рынку Египта. Уже есть договоренности участвовать в выставках продуктов питания и сельхозтехники.

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