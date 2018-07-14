8 лет без света. Запутанная ситуация в деревне недалеко от Ракова

8 лет без света. На горячую линию нашей программы обратился 60-летний житель Минской области. Запутанная ситуация в деревне недалеко от Ракова в Воложинском районе. Мужчина уже несколько лет один живет на окраине деревни абсолютно без света и электричества. Местные власти предлагают свое решение вопроса, с которым пенсионер не совсем согласен. Надежда Сербиненко отправилась в Воложинский район (видео).