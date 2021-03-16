8 лет лишения свободы за подстрекательство к терроризму

В Сморгони вынесен приговор в отношении 55-летнего жителя Гольшан. Согласно материалам дела, 14 октября прошлого года мужчина в телеграм-канале бросил клич поджечь здание Прокуратуры Ошмянского района. Тогда же искал единомышленников, чтобы уничтожить личные авто милиционеров. Позже обвиняемый разорвал постановление о проведении у него обыска.