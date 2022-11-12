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8 лет под бомбежками, каково это жить в страхе - рассказывают дети Донбасса в фильме АТН "Шанс на детство"

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