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8 медиков удостоены наград за "За трудовые заслуги"
Александр Лукашенко сегодня подписал указ, в соответствии с которым 8 медиков удостоены наград за "За трудовые заслуги". В их числе - главврач клинического родильного дома Минской области Петр Мосько, завотделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Брестской областной клинической больницы Владимир Саливончик, ректор Витебского государственного медицинского университета Анатолий Щастный. Кроме того, 18 медиков удостоены Благодарности Президента.
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