Александр Лукашенко сегодня подписал указ, в соответствии с которым 8 медиков удостоены наград за "За трудовые заслуги". В их числе - главврач клинического родильного дома Минской области Петр Мосько, завотделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Брестской областной клинической больницы Владимир Саливончик, ректор Витебского государственного медицинского университета Анатолий Щастный. Кроме того, 18 медиков удостоены Благодарности Президента.