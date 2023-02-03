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8 пострадавших и 47 тысяч рублей ущерба - в Солигорске директор турфирмы скрылся с деньгами клиентов

В Солигорске директор турфирмы скрылся с деньгами клиентов, оставив людейбез отдыха. Известно о восьми пострадавших. Сумма ущерба уже составила 47 тысяч рублей. Но на самом деле, считают в милиции, она может быть гораздо больше. Правоохранители разыскивают других возможных жертв бизнесмена.

44-летний житель райцентра основал турфирму и некоторое время действительно оказывал услуги по организации поездок. После, забрав деньги клиентов, скрылся.

Сомнительная страница в соцсетях до сих пор существует. Если вы стали жертвой мошенника, обращайтесь в милицию.

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