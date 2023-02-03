8 пострадавших и 47 тысяч рублей ущерба - в Солигорске директор турфирмы скрылся с деньгами клиентов

В Солигорске директор турфирмы скрылся с деньгами клиентов, оставив людейбез отдыха. Известно о восьми пострадавших. Сумма ущерба уже составила 47 тысяч рублей. Но на самом деле, считают в милиции, она может быть гораздо больше. Правоохранители разыскивают других возможных жертв бизнесмена.