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8 пострадавших и 47 тысяч рублей ущерба - в Солигорске директор турфирмы скрылся с деньгами клиентов
В Солигорске директор турфирмы скрылся с деньгами клиентов, оставив людейбез отдыха. Известно о восьми пострадавших. Сумма ущерба уже составила 47 тысяч рублей. Но на самом деле, считают в милиции, она может быть гораздо больше. Правоохранители разыскивают других возможных жертв бизнесмена.
44-летний житель райцентра основал турфирму и некоторое время действительно оказывал услуги по организации поездок. После, забрав деньги клиентов, скрылся.
Сомнительная страница в соцсетях до сих пор существует. Если вы стали жертвой мошенника, обращайтесь в милицию.
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