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8 причин чаще есть грибы назвала врач
Врач-диетологЮлия Грачева уверяет, что грибы - ценный питательный продукт и при отсутствии противопоказаний их обязательно нужно включать в рацион, пишетsb.by.
Грибы содержат витамины, минералы, антиоксиданты, клетчатку.
Основные преимущества продукта:
1. Хорошее настроение и крепкие кости. Грибы - единственный вид растений, который содержит витамин D. Он важен для нервной системы, костей и суставов.
2. Больше энергии. Ее обеспечивают витамины группы В. Витаминами В2 и В3, а также медью богаты белые грибы и вешенки.
3. Польза для мочевыделительной системы. Особенно ценятся грибы шиитаке из-за большого количества селена.
4. Укрепление иммунитета. Это происходит благодаря содержащимся в грибах пребиотикам.
5. Благотворное влияние на сердце и сосуды. Грибы - источник клетчатки, которая снижает уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца. Калий важен для работы сердечно-сосудистой системы.
6. Профилактика сахарного диабета и инсулинорезистентности. Клетчатка помогает поддерживать оптимальный уровень сахара в крови.
7. Контроль веса. Грибы имеют высокую пищевую ценность и при этом практически не содержат калорий. Идеально для снижения веса! С небольшим количеством калорий вы получаете много питательных веществ и надолго сохраняете чувство сытости.
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Антиоксиданты. Особенно ими богаты грибы портобелло
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Фото с сайта pixabay.com
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