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8-й съезд Федерации профсоюзов Беларуси соберет 508 делегатов
Оксана Шаблинская, председатель профсоюзного комитета 4-й городской клинической больницы им. Н. Е. Савченко:
"Приходили и наши сотрудники к нашим экономистам, и в профсоюзы. Налажена работа. На сегодняшний день делаем все возможное, чтобы в нашей организации была достойная зарплата - не ниже уровня 2019 года".
Словом, тем для обсуждений много. 8-й съезд профсоюзов Беларуси будет длиться два дня. Полтысячи делегатов. Представлен будет каждый уголок и отрасль. Итогом встречи станет программа федерации на ближайшую пятилетку.
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