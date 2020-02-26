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8-й съезд Федерации профсоюзов Беларуси соберет 508 делегатов

Оксана Шаблинская, председатель профсоюзного комитета 4-й городской клинической больницы им. Н. Е. Савченко:

"Приходили и наши сотрудники к нашим экономистам, и в профсоюзы. Налажена работа. На сегодняшний день делаем все возможное, чтобы в нашей организации была достойная зарплата - не ниже уровня 2019 года".


Словом, тем для обсуждений много. 8-й съезд профсоюзов Беларуси будет длиться два дня. Полтысячи делегатов. Представлен будет каждый уголок и отрасль. Итогом встречи станет программа федерации на ближайшую пятилетку.

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