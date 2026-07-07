9 июля Беларусь простится с народным писателем Николаем Чергинцом

7 июля не стало народного писателя Беларуси Николая Чергинца. Ему было 88 лет.

Ребенком он пережил Великую Отечественную войну, а затем свои страхи, ужасы и трагедии описывал в прозе.

Путь к литературе у Николая Чергинца был достаточно непростым. Мечтая стать спортивным журналистом, он выбрал профессию защиты людей и Родины. Окончил юридический и пошел на службу в милицию. Но мечта писать сначала стала хобби, а затем и профессией.

Народному писателю Беларуси Николаю Чергинцу было 88 лет

Офицер, писатель, человек - Николай Чергинец. Дитя войны, который пережил оккупацию. В 4 года собственными глазами видел смерть друзей и сам убегал от нацистских пуль.

Путь к творчеству

После войны Николай всерьез увлекался футболом, играл за юношескую сборную Белорусской ССР, окончил Высшую школу тренеров, мечтал о карьере спортивного журналиста. Поступил на журфак, но спустя два курса перевелся на юридический. После университета служил в милиции. Прошел все ступеньки от лейтенанта до генерал-лейтенанта. Был начальником уголовного розыска МВД. Милицейские будни стали основой для его литературных произведений. Остросюжетные детективы генерала Чергинца читал весь Союз.

Произведения переведены на десятки языков мира

А еще был Афганистан и серия книг о той войне. Он вообще всегда писал о том, что сам пережил, видел и чувствовал. Книги Николая Чергинца переводили на десятки языков мира, общий тираж его романов - более 7,5 млн экземпляров. Долгие годы он был председателем Союза писателей Беларуси.

Play Народный писатель Беларуси Николай Чергинец умер на 89-м году жизни Прощание с ним пройдет 9 июля

Михаил Поздняков, председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси:

"Безумоўна, нам будзе не хапаць яго мудрага слова, яго пляча надзейнага, поціску яго рукі, яго позірку вачэй мудрых, добрых, патрабавальных, строгіх і ў той жа час вельмі шчырых".

Его опыт жизненный и военный был востребован и в политической жизни страны. Николай Чергинец возглавлял комиссию Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, представлял Беларусь в ООН. Всегда стоял на защите своей страны и своего народа.

В 2022 году Президент Беларуси Александр Лукашенко присвоил Николаю Чергинцу звание народного писателя Беларуси. Прощание с генералом, политиком и последним народным писателем пройдет 9 июля в Доме офицеров.