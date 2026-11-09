9 ноября во всем мире проходит Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

9 ноября во всем мире вспоминают жертв фашизма, расизма и антисемитизма. Именно 9 ноября 1938 года в Германии начались массовые погромы еврейского населения.

За две ночи были сожжены более 1400 синагог, разгромлены около 7,5 тыс. магазинов и других предприятий, убиты не менее 90 человек. Еще около 30 тыс. еврейских мужчин отправили в концентрационные лагеря. Эти события вошли в историю как "Хрустальная ночь". С 1992 года 9 ноября проходит международная кампания против фашизма и антисемитизма.

Для Беларуси эта память особенно важна. В годы Великой Отечественной войны нацисты уничтожали целые деревни, убивали мирных жителей, угоняли людей на принудительные работы. Сегодня обстоятельства этих преступлений продолжают устанавливать в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа.

До начала расследования считалось, что за годы оккупации пострадали 9 тыс. 200 населенных пунктов. Теперь их число составляет не менее 12 тыс. 868. В списке полностью уничтоженных вместе с жителями и не восстановленных после войны деревень - 290 вместо прежних 186. Каждая из них повторила трагическую судьбу Хатыни.

Изменились и сведения о местах принудительного содержания. На территории Беларуси насчитывается 578 лагерей вместо ранее известных 480. За их колючей проволокой оказались тысячи мирных жителей и военнопленных. Люди погибали от голода, болезней, пыток и непосильного труда. Среди узников были дети: в отдельных лагерях их использовали в качестве доноров крови.

Не менее жестокими были карательные операции. До начала расследования было известно о 140 таких акциях, теперь установлено 187. Следствие выявило еще 47 операций, сведения о которых прежде не были включены в общую статистику. Во время таких акций оккупанты уничтожали целые населенные пункты, расстреливали жителей, сжигали дома.

Общие потери Беларуси за период оккупации превысили 3 млн мирных жителей и военнопленных. Разрушения затронули 209 городов, более 380 тыс. человек были угнаны в немецкое рабство.

В ходе расследования дела о геноциде белорусского народа преступления установлено и допрошено более 21 тыс. человек. Почти 8 тыс. из них - потерпевшие, в том числе бывшие узники лагерей смерти. Их показания стали частью доказательной базы и позволяют последовательно восстанавливать события тех лет и обстоятельства совершенных преступлений.

На местах трагедий проведено более 130 раскопок. Поисковые работы продолжаются. По всей республике уже выявлено 166 ранее неизвестных мест уничтожения и захоронения мирных жителей и военнопленных, более половины из них - массовые.