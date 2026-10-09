9 октября в Беларуси стартует регистрация на репетиционное тестирование

В этом году РИКЗ масштабно обновил концепцию для выпускников. Традиционные испытания теперь объединили в одну образовательную программу из трех модулей.

Обновленная система для абитуриентов. 9 октября в Беларуси старт регистрации на репетиционное тестирование. В этом году небольшое обновление. Теперь это не просто проверка знаний, а постепенный алгоритм адаптации будущих студентов к условиям ЦЭ и ЦТ. Программа модульная, где каждый - это четкий шаг к экзамену.

Первый посвящен знакомству с технологией ЦЭ и ЦТ. Здесь детально разберут регламент, а также правила заполнения бланков и поведение в аудитории. Второй модуль направлен на систематизацию школьных знаний и решение более сложных тестов. И заключительный - это генеральная репетиция экзамена. На каждом этапе участники могут решить 2 варианта теста по выбранным предметам. Сроки проведения репетиционного тестирования остаются неизменными.

Дмитрий Миронов, директор Республиканского института контроля знаний:

"Первый модуль можно будет порешать не только в период проведения самого модуля, а на втором и на третьем, это такой длящийся процесс. Можно вернуться к первому модулю, на третьем модуле можно вернуться ко второму модулю. Модуль - это есть предмет. 15 числа откроют двери первого пункта репетиционного тестирования. Правила проведения и правила поведения в пункте РТ аналогичны централизованному экзамену, централизованному тестированию. И такие же предметы, как ручка черная гелевая, паспорт, пропуск, ID-карта должны быть, конечно, с собой. И не забываем про простой калькулятор".

Особенности этого года: география тестирования увеличилась (к привычным 44 пунктам проведения добавились еще 14 новых локаций на базе центральных библиотек столицы), также в личном кабинете появился виртуальный помощник Рикзик, который будет давать советы в кратких видеороликах. Кроме того, абитуриент может решить тест на каждый модуль репетиционного тестирования дистанционно. Это возможно в последние 5 дней каждого модуля.

Регистрация на первый модуль уже стартовала, заявки принимаются в онлайн-формате. Оплата остается прежней, а вот для социально защищенной группы населения 50-процентная скидка.