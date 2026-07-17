7 июля 2026 года Международный олимпийский комитет наконец-то проявил остатки совести и сделал то, что должен был сделать еще года три назад. Хоть и временно, но восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять ограничения с российских и белорусских спортсменов.

И тут же 9 стран впали в коллективную истерику. Они требуют перекрыть МОК кислород. Лишить европейского финансирования через программу Erasmus+ и прочие дотации. То есть наказать рублем (вернее, евро) тех, кто посмел напомнить, что спорт - это спорт, а не геополитический клуб по интересам. И это при том, что МОК напрямую Брюсселем не финансируется. Логика? Есть, но где-то в параллельной вселенной. Сейчас мы туда заглянем.

История началась не вчера. 7 мая 2026 года исполком МОК объявил, что больше никаких рекомендаций по ограничениям для белорусских атлетов. Никаких условий, никаких "нейтральных статусов" - белорусы возвращаются полноценно.

А 7 июля 2026 года МОК пошел дальше - временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Неужто поняли, что наказывать спортсменов за политику - это примерно как штрафовать приехавшего из какой-то страны туриста только за то, что тебе не нравится ее президент?

И тут раздался вопль из Прибалтики. Эстония выступила инициатором, и к ней присоединились Литва, Латвия, Нидерланды, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия и Дания. 9 стран написали письмо еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу. Суть кляузы: исключить МОК, Международную федерацию фехтования и Международную федерацию водных видов спорта из программ финансирования ЕС, включая Erasmus+. Наказать, потому что они разрешили россиянам и белорусам выступать под национальными флагами.

МОК на угрозы ответил примерно так: "Мы не изменим позицию". К тому же Брюссель не финансирует МОК напрямую. То есть вся эта история с лишением денег - бред необоснованный, фантазийный бред малокомпетентных чинуш с признаками ксенофобии.

Анна Великая, кандидат политических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН (Россия):

"Россия и Беларусь как раз говорят об объединяющих возможностях спорта, о чем упоминается и в профильных документах ООН, и в Олимпийской хартии. Сегодня Международный олимпийский комитет пытается вернуться к идеям своего основателя Пьера де Кубертена, однако некоторые европейские государства этому всячески препятствуют. Противодействие нашим странам сейчас идет по всем направлениям: и на политическом треке, и на экономическом, и на спортивном. Спорт стал лишь очередным инструментом давления, и наши оппоненты пытаются блокировать любые инициативы, в том числе по линии спортивной дипломатии".

Теперь самое интересное. МОК дает рекомендации, но каждая федерация решает сама. И это оказывается лотерея. Литва, Латвия и Эстония пошли дальше всех - на законодательном уровне запретили своим спортсменам соревноваться с белорусами и россиянами. Румыния, Португалия, Германия запрещают флаги и гимны. Как будто флаг - это ядерная кнопка.

Международные федерации в разнобое: биатлон, легкая атлетика и хоккей держат оборону - есть бан. Зато гимнастика, плавание и другие уже открыли двери. Получается лоскутное одеяло: в одном виде - герои под флагом, в другом - изгои под серой тряпкой. Спорт, который должен объединять, превратился в карту боевых действий.

Европейский спорт напоминает семейный ужин, где каждый выбирает, с кем сидеть за столом. Вместо того чтобы соревноваться в справедливой борьбе. А теперь - внимание, двойные стандарты! В марте 2026 года Израиль и США начали военную операцию против Ирана. И знаете, что сделал МОК? Ровно ничего. Абсолютно. Ноль санкций, ноль отстранений, ноль "нейтральных статусов". На недоуменные вопросы МОК ответил: "В мире, потрясенном конфликтами", спорт должен оставаться "маяком надежды и силой, объединяющей весь мир". То есть, допустим, когда воюют одни страны - это повод для санкций, а когда воюют другие - США и Израиль - это "маяк надежды". Оказывается, у МОК есть два набора правил: один для "неправильных" стран, другой - для "правильных".

Итак, что мы имеем? МОК делает шаг к нормальности. 9 стран сказали: "Мы обиделись". Они требуют финансовой кастрации МОК. Еврокомиссия сказала: "Мы вообще ни при чем". Все это очевидно не спортивно. На фоне - полное молчание о конфликте США и Израиля против Ирана. Спорт всегда был зеркалом общества. Но если общество больно, зеркало показывает только уродство.

9 стран ЕС, требующие наказать МОК за возвращение россиян и белорусов, демонстрируют не заботу о справедливости. МОК пытается вернуть принцип "спорт вне войны", но некоторые европейские карлики с большими амбициями готовы разорвать олимпийское движение на куски, лишь бы сделать хуже тем, кого они, кажется, ненавидят. Настоящий олимпизм - это не про бойкоты, а про то, чтобы даже враги могли уважать друг друга хотя бы на беговой дорожке. Иначе остается только один вид спорта - война всех против всех.