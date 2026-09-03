90 автомагазинов на 110 тыс. жителей: автолавки в Беларуси остаются спасательным кругом для села

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Автолавки остаются важным способом обеспечения товарами жителей малых населенных пунктов Беларуси, где нет стационарных магазинов. Об их работе рассказал председатель правления Минского облпотребсоюза Андрей Халюта в "Актуальном интервью".

По его словам, мобильная торговля в первую очередь выполняет социальную функцию. "Это обслуживание населения. Особенно тех деревень, где отсутствует стационарная торговая сеть. Минимум два раза в неделю мы проезжаем населенные пункты. У нас таких по области 2,7 тыс. населенных пунктов, в которых мы работаем. 90 наших автомагазинов обслуживают более 110 тыс. населения, проживающих в населенных пунктах, где нет магазинов", - отметил Андрей Халюта.

Даже самые малочисленные деревни не остаются без внимания. "Вообще в трети населенных пунктов проживают меньше 10 человек. Но все равно мы едем. У нас даже есть почти 100 населенных пунктов, где по одному человеку живет", - подчеркнул он.

Председатель правления признал, что такой формат работы не всегда экономически выгоден, однако существенную поддержку оказывает государство. "Нам серьезно подставило плечо государство. В 2004 году Президент (Александр Лукашенко - прим. ред.) подписал соответствующий указ, согласно которому мы получаем поддержку для осуществления такого вида обслуживания. По данному указу мы уже получили практически 55 новых автомагазинов с поддержкой государства - заменили две трети нашего парка. Также нам компенсируется стоимость топлива. Это, конечно, нам значительно, снижает издержки по содержанию данного вида обслуживания населения", - пояснил Андрей Халюта.

Для сельских жителей автолавка - это не только возможность купить необходимые товары. "Это еще и форма общения", - сказал он. - Также мы получаем не совсем традиционные просьбы, когда наши продавцы, водители, например, помогают пожилым жителям поднести товар, где-то на лавочку поставить. И даже были случаи, когда просили привезти лекарства. Это такая роль, миссия, которую мы выполняем", - заключил председатель правления Минского облпотребсоюза.