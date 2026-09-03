90 автомагазинов на 110 тыс. жителей: автолавки в Беларуси остаются спасательным кругом для села
Автолавки остаются важным способом обеспечения товарами жителей малых населенных пунктов Беларуси, где нет стационарных магазинов. Об их работе рассказал председатель правления Минского облпотребсоюза Андрей Халюта в "Актуальном интервью".
По его словам, мобильная торговля в первую очередь выполняет социальную функцию. "Это обслуживание населения. Особенно тех деревень, где отсутствует стационарная торговая сеть. Минимум два раза в неделю мы проезжаем населенные пункты. У нас таких по области 2,7 тыс. населенных пунктов, в которых мы работаем. 90 наших автомагазинов обслуживают более 110 тыс. населения, проживающих в населенных пунктах, где нет магазинов", - отметил Андрей Халюта.
Даже самые малочисленные деревни не остаются без внимания. "Вообще в трети населенных пунктов проживают меньше 10 человек. Но все равно мы едем. У нас даже есть почти 100 населенных пунктов, где по одному человеку живет", - подчеркнул он.
Председатель правления признал, что такой формат работы не всегда экономически выгоден, однако существенную поддержку оказывает государство. "Нам серьезно подставило плечо государство. В 2004 году Президент (Александр Лукашенко - прим. ред.) подписал соответствующий указ, согласно которому мы получаем поддержку для осуществления такого вида обслуживания. По данному указу мы уже получили практически 55 новых автомагазинов с поддержкой государства - заменили две трети нашего парка. Также нам компенсируется стоимость топлива. Это, конечно, нам значительно, снижает издержки по содержанию данного вида обслуживания населения", - пояснил Андрей Халюта.
Для сельских жителей автолавка - это не только возможность купить необходимые товары. "Это еще и форма общения", - сказал он. - Также мы получаем не совсем традиционные просьбы, когда наши продавцы, водители, например, помогают пожилым жителям поднести товар, где-то на лавочку поставить. И даже были случаи, когда просили привезти лекарства. Это такая роль, миссия, которую мы выполняем", - заключил председатель правления Минского облпотребсоюза.