90 лет Республиканскому клиническому медцентру - коллектив учреждения поздравил Президент Беларуси

90 лет исполняется со дня образования Республиканского клинического медицинского центра. С юбилеем коллектив учреждения поздравил Президент. Пройдя большой путь развития от скромного одноэтажного здания лечкомиссии, клиника стала современным многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением. Сегодня в нем трудятся прекрасные специалисты и ученые, оказываются все виды медпомощи, внедряются самые передовые технологии. Александр Лукашенко назвал клинический медцентр одним из лучших научно-практических учреждений Беларуси, услугами которого могут воспользоваться жители и гости страны.