90 лет со дня рождения Юрия Гагарина - как Беларусь сегодня осваивает космос

Любой космический аппарат, когда входит в верхние слои атмосферы, а входит он с достаточно высокой скоростью, обшивка аппарата претерпевает нагрев при торможении в верхних слоях атмосферы. И если теплозащитные материалы сделаны и рассчитаны неправильно, аппарат сгорает. Собственно, вся миссия на этом заканчивается. Поэтому при формировании запусков космических аппаратов, спускаемых в атмосферу планет земли и солнечной системы, эти запуски всегда предусматривают специальные работы по разработке теплозащитных материалов и экспериментальных методов испытания в условиях, максимально приближенных к тем, которые есть на Марсе, Венере, Земле и других планетах. Практически каждый год институт выполняет контракты в интересах компании, которая делает спускаемые аппараты - это АО "НПО Лавочкина" российского космического агентства и РКК"Энергия", для того чтобы проводить такие испытания.

Олег Пенязьков, директор Института тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси