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90 лет со дня рождения Юрия Гагарина - как Беларусь сегодня осваивает космос
Космос - тема номер один в этом марте! Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения человека, который доказал миру, что нет ничего невозможного: сделал первый шаг человечества за пределы земного шара.
90 лет со дня рождения Юрия Гагарина
9 марта 1934 года родился Юрий Гагарин! Человек-легенда. 12 апреля 1961 года 27-летний гражданин Советского Союза совершил первый полет в космос. Люди выходили ликовать на улицы. Спустя 5 лет на орбиту отправился и первый белорус Петр Климук. Он родом из деревни Комаровка Брестской области. Кстати, у него на свадьбе гостем был Гагарин.
Гагарин и Беларусь
И той самое фразе "Поехали" Гагарина ведь тоже белорус научил, а точнее, летчик-испытатель, Герой СССР Марк Галлай. "Поехали!" вместо уставного "Экипаж, взлетаю!" всегда говорил, занимаясь с первыми космонавтами на тренажере, Марк Галлай. Он же тренировал и готовил Гагарина к полету. Корни Галлая – из Волковыска.
Цветы к памятникам первопроходцев космоса
На дворе 2024 год, и Республика Беларусь готовится вписать в космическую историю новую веху. Проходящие предстартовую подготовку на космодроме Байконур представительницы Беларуси Марина Василевская и Анастасия Ленкова, а также Олег Новицкий возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина. Так они отметили 90-летие со дня рождения первого космонавта. Они также возложили цветы к памятнику ученому и конструктору Сергею Королеву.
Уже 21 марта с космодрома Байконур на российский сегмент МКС отправится белоруска Марина Василевская. Это будет первый гражданин суверенной Беларуси в космосе.
"Союз МС-25": первая "примерка"
На Байконуре сейчас заключительный этап подготовки к старту. Экипажи еще раз примерили скафандры, протестировали их на герметичность. Места в корабле определены. Проверено служебное оборудование, изучены программы полета. Космонавты познакомились с бортовой документацией. Впереди отработка динамических операций и контроль укладок с оборудованием и материалами.
Ну, и конечно, флаги! Накануне государственные символы стран, которые участвуют в международном пилотируемом запуске космического корабля "Союз МС-25" на МКС, подняли на Байконуре.
Гражданин Республики Беларусь в космосе, говорят ученые, абсолютно закономерен! Наша страна имеет серьезный багаж космических разработок.
Любой космический аппарат, когда входит в верхние слои атмосферы, а входит он с достаточно высокой скоростью, обшивка аппарата претерпевает нагрев при торможении в верхних слоях атмосферы. И если теплозащитные материалы сделаны и рассчитаны неправильно, аппарат сгорает. Собственно, вся миссия на этом заканчивается. Поэтому при формировании запусков космических аппаратов, спускаемых в атмосферу планет земли и солнечной системы, эти запуски всегда предусматривают специальные работы по разработке теплозащитных материалов и экспериментальных методов испытания в условиях, максимально приближенных к тем, которые есть на Марсе, Венере, Земле и других планетах. Практически каждый год институт выполняет контракты в интересах компании, которая делает спускаемые аппараты - это АО "НПО Лавочкина" российского космического агентства и РКК"Энергия", для того чтобы проводить такие испытания.
В Беларуси мы создали целую отрасль. Сегодня порядка 30 различных организаций участвуют в производстве, в обработке, в исследованиях в области космоса. Сегодня уже можно с уверенностью говорить, что благодаря союзным программам и запуску нашего спутника, решению главы государства по космическим исследованиям, в Беларуси создана и развивается космическая отрасль. Мы стали полноправными членами ООН по исследованию космоса в мирных целях. Сегодня мы активно развиваем направление не только с российскими коллегами, но и с другими странами. Это Лунная программа, в том числе с Китаем.
Старт космической экспедиции запланирован на 21 марта
В течение двух недель экипажам (основному - с Мариной Василевской и дублирующему - с другой белоруской - Анастасией Ленковой) предстоит пройти комплекс тренировок, занятий и инструктажей, а также медицинские обследования. Итак, отсчитываем дни. Две недели до старта транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-25" с Мариной Василевской на борту. Командир экипажа - тоже наш земляк - космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, с ними - астронавт НАСА Трейси Дайсон. Продолжительность работы экипажа на МКС - 12 суток.
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