90-летний юбилей отмечает Национальная академия наук

Стратегически важный объект играет ключевую роль в развитии страны, росте отечественной экономики и укреплении национальной безопасности. Первый белорусский спутник и система дистанционного зондирования Земли, строительство станции в Антарктиде и персональный суперкомпьютер, новые типы лазеров и современные противоопухолевые препараты - все это работа наших исследователей. НАН объединяет 115 организаций и 15 тысяч сотрудников. Лучших ученых страны будут чествовать сегодня на торжественном заседании научной общественности в Академии наук.