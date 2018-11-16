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90-летний юбилей отмечает Национальная академия наук
Национальная академия наук отмечает юбилей. Ведомству - 90. С праздником коллектив поздравил Президент Александр Лукашенко.
Стратегически важный объект играет ключевую роль в развитии страны, росте отечественной экономики и укреплении национальной безопасности. Первый белорусский спутник и система дистанционного зондирования Земли, строительство станции в Антарктиде и персональный суперкомпьютер, новые типы лазеров и современные противоопухолевые препараты - все это работа наших исследователей. НАН объединяет 115 организаций и 15 тысяч сотрудников. Лучших ученых страны будут чествовать сегодня на торжественном заседании научной общественности в Академии наук.
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