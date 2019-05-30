90 юных ученых встретились в белорусском центре экологии

Они еще не окончили школу, но уже смело называют себя ботаниками. 90 юных ученых из всех уголков страны сегодня встретились в белорусском центре экологии. Неслучайно зеленая конференция проходит именно в эти дни. В нынешнем году движению школьных лесничеств исполняется 40 лет. В Беларуси их 450. На слете молодые ботаники пройдут тесты на знание белорусской природы. Победители получат призы. А некоторые уже этим летом встретятся опять в лагере для юных ботаников. А завтра активисты лесного движения высадят аллею дружбы. Представители каждой области посадят свое дерево на территории центра экологии.