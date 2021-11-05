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92 многодетным семьям вручили ключи от новостройки, расположенной в Заводском районе Минска, а в поселке Марьионо Пуховичского района открыли общежитие для военных

Большое новоселье сегодня и в Заводском районе столицы. Заветные ключи от просторных квартир получили 92 многодетные семьи. Новостройку более чем в 7 тысяч квадратов сдали с внутренней отделкой. К переезду все готово. Обустроили и дворовую территорию: безбарьерная среда, парковочные места, игровые площадки. Комфортная инфраструктура во всем квартале. Большая стройка там началась в 2018 году: уже сдали 4 дома из 9. В ближайшее время появится и новый детский сад.

Мы очень рады, свое жилье, такое большое, светлое. Планируем заселиться побыстрее, переехать и начать обустраивать быт.
Алексей Пинчук, житель г. Минска
Хочется уюта, все самое лучшее и побыстрее. Поэтому швабра уже куплена, завтра будем мыть, убирать.
Валентина Пинчук, жительница г. Минска

Сегодня же в поселке Марьионо Пуховичского района открыли общежитие для военных. Новые апартаменты получили контрактники 5-й отдельной бригады спецназначения. В здании на 305 мест будут жить не только семьи, в несколько комнат заселятся молодые специалисты.

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