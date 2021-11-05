92 многодетным семьям вручили ключи от новостройки, расположенной в Заводском районе Минска, а в поселке Марьионо Пуховичского района открыли общежитие для военных

Большое новоселье сегодня и в Заводском районе столицы. Заветные ключи от просторных квартир получили 92 многодетные семьи. Новостройку более чем в 7 тысяч квадратов сдали с внутренней отделкой. К переезду все готово. Обустроили и дворовую территорию: безбарьерная среда, парковочные места, игровые площадки. Комфортная инфраструктура во всем квартале. Большая стройка там началась в 2018 году: уже сдали 4 дома из 9. В ближайшее время появится и новый детский сад.