93 % минчан уже прошли: как записаться на диспансеризацию, что проверят и как оформить на работе

Каждый из белорусов имеет право пройти диспансеризацию в поликлинике по месту жительства. Это закреплено постановлением Минздрава. Медосмотр, основные анализы, выявление рисков - суть в том, чтобы предупредить развитие болезней. А вот как оформить это на работе, рассказала Виктория Сенкевич в проекте "Разберемся".

Начнем с того, что это бесплатно. Знаю, что не все любят ходить по врачам, но здесь прямо под вас подстроили формат. Если уже обзавелись биометрическим паспортом, смело заполняйте анкету на едином портале Национального центра электронных услуг. В анкете всего несколько простых вопросов о возрасте, образе жизни и вашем самочувствии. Если ID-карту еще не сделали, тогда анкету заполнит с вами доктор во время вашего визита.

Далее нужно записаться на прием. Можно, как раньше, через регистратуру поликлиники по месту жительства. Для тех, кто любит все делать через интернет, запись открыта на сайтах медучреждений или через специализированные онлайн-сервисы. Есть, например, "Талон.бай".

Разберемся, что проверят врачи и как проходит диспансеризация. Напоминаю, день для этого вы выбираете сами. Вам проведут осмотр, измерят рост, вес, померят давление и осмотрят полость рта. На основе вашей анкеты и первичного осмотра порекомендуют анализы и дополнительные исследования, а при необходимости - консультация врача общей практики или прием других специалистов в удобное для вас время. Это можно сделать день в день.

И еще о важном. Для тех, кто планирует стать мамой, с этого года в программу диспансеризации женщин включают гормональный скрининг. Это по желанию. Белоруски от 18 до 39 лет могут сдать кровь и получить оценку репродуктивного запаса. А значит, если требуется, начать лечение бесплодия на ранней стадии. Вот такой подарок женщинам и семьям в Год белорусской женщины.

Совет лично от меня. По возможности придите натощак. Мало ли, кровь сдадите сразу.

Один день, один визит, и полная картина вашего здоровья перед вами. Помните, что любые заболевания на ранних стадиях предотвратить намного легче, чем справляться с их последствиями.

На этот день нам положено освобождение от работы. Если вы молоды и полны сил, вам до 40 лет, то это один день раз в 3 года. Если вам 40 лет и более, тогда один день ежегодно. И если вам осталось 5 лет и менее до пенсии, то берите смело два дня ежегодно на плановое ТО организма.

То есть с момента вашего совершеннолетия и до момента выхода на пенсию у вас есть гарантированный день только для заботы о себе. Не забывайте пользоваться таким преимуществом. Тем более что список медуслуг при диспансеризации с возрастом увеличивается.

Минздрав фиксирует, что минчане за здоровьем следят. В 2025 году диспансеризацию прошло 93 % взрослого населения Минска. 13 тыс. из этих людей именно благодаря диспансеризации узнали про свои онкозаболевания. Львиная доля - на ранних стадиях, когда еще не поздно вылечить.

Теперь обсудим, как правильно это оформить на работе. Первым делом согласуйте с руководителем дату прохождения диспансеризации. Далее напишите заявление. В нем не забудьте сослаться на статью 103.1 Трудового кодекса Республики Беларусь. Эта статья гарантирует работникам, что день диспансеризации будет оплачен по среднему заработку.

А после прохождения медосмотра не забудьте принести работодателю выписку из медицинских документов, чтобы подтвердить факт визита в поликлинику.

Три простых действия - и здоровье будет проверено, и оплата за этот день получена. Главное, помните, диспансеризация не равно профосмотр. Его все равно придется пройти тем, кому положено по долгу службы.