93,5 тыс. многодетных семей получили единовременную материальную помощь

Другие категории семей с детьми-школьниками, малообеспеченные и по иной причине нуждающиеся в поддержке, получают помощь через систему адресной социальной помощи в виде ежемесячных либо единовременных социальных пособий. Такая выплата предоставляется в зависимости от дохода семьи с учетом каждой конкретной жизненной ситуации. Размер выплаты определяется комиссионно в органах социальной защиты. Работающим родителям помощь на детей-школьников может оказаться по месту работы родителей, то есть за счет профсоюзных организаций либо по решению нанимателя за счет его средств.

Светлана Белаш, начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси