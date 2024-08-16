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93,5 тыс. многодетных семей получили единовременную материальную помощь
В Беларуси продолжается кампания по подготовке детей к школе. Так, единовременную материальную помощь уже получили более 90 тыс. многодетных семей. Общая сумма выплат составила почти 25 млн рублей.
Напомним, размер помощи предоставляется независимо от дохода семьи и составляет 30 % бюджета прожиточного минимума. Сегодня это почти 130 рублей. Выплаты предусмотрены многодетным на каждого ребенка-школьника. Их проводят во всех регионах страны. Для этого необходимо обращаться в орган по труду, занятости и соцзащите по месту регистрации одного из родителей, либо в отдельных районах по месту учебы ребенка.
Другие категории семей с детьми-школьниками, малообеспеченные и по иной причине нуждающиеся в поддержке, получают помощь через систему адресной социальной помощи в виде ежемесячных либо единовременных социальных пособий. Такая выплата предоставляется в зависимости от дохода семьи с учетом каждой конкретной жизненной ситуации. Размер выплаты определяется комиссионно в органах социальной защиты. Работающим родителям помощь на детей-школьников может оказаться по месту работы родителей, то есть за счет профсоюзных организаций либо по решению нанимателя за счет его средств.
Так, по месту работы за счет профсоюзных организаций и нанимателей помощь получили 12 тыс. семей на сумму более 2,5 млн рублей. Кроме того, традиционно по всей стране проходят благотворительные акции и ярмарки. Всего помощь семьям на подготовку детей к учебному году оказана более чем на 30 млн рублей.
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