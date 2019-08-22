94 % учреждений общего и среднего образования готовы к новому учебному году

Практически все школы Беларуси готовы к новому учебному году.Паспорта получили 94 процента учреждений общего и среднего образования. Все остальные необходимые документы получат 23 августа. Особенно тщательно специалисты проверяют готовность пищевых блоков, столовых, спортивных залов, стадионов, а также материально-техническую обеспеченность учреждений. В этом учебном году в Беларуси работать будут более трех тысяч школ, куда на занятия второго сентября придет миллион тридцать тысяч учеников. Из них 115 тысяч - первоклассники.



К нoвому учебному году в Беларуси открoют восемь школ-нoвостроек - по две в Минске и Бресте, по oдной в Грoдно, Острoвце, Бoрисове и Могилеве.