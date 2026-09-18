95 лет на страже здоровья: 1-я городская клиническая больница Минска празднует юбилей

Краткий пересказ от ИИ

1-я городская клиническая больница Минска празднует юбилей - медучреждению исполнилось 95 лет. Заслуженные награды вручили почти 80 сотрудникам в благодарность за многолетний труд и преданность профессии.

Сегодня это одна из ведущих больниц белорусской столицы. В год здесь проводят тысячи высокотехнологичных операций разного профиля. Только в межрайонном эндоскопическом центре обслуживается около 320 тыс. минчан.

2 тыс. малышей в год появляются на свет в 1-й ГКБ Минска

Чудо - рождение ребенка - в семье Екатерины Войдуговой случилось в третий раз. Уже многодетная мама всех своих малышей выносила на руках именно из родового отделения 1-й ГКБ, да и сама Екатерина когда-то здесь появилась на свет.

"Старшему сыну 9 лет, дочке 1 год и 10 месяцев, она дома с мужем сейчас. И вот родился мальчик, назвали Димой. Вес 3 кг 600 г, рост 53 см. Роды прошли очень быстро, легко", - рассказала Екатерина Войдугова.

2 тыс. малышей рождаются каждый год в стенах 1-й больницы. В родовом отделении провели масштабную реконструкцию. Здесь есть четыре родзала и операционный блок с плановым и экстренным оперзалами. Отделение полностью адаптировали под современные стандарты, создали комфортные условия для партнерских родов.

Илья Малафеев, заведующий родовым отделением УЗ "1-я ГКБ г. Минска": "Довольно высокий процент использования регионарных анестезий для обезболивания родов. Применяется немедикаментозное обезболивание родов - та же гидромассажная ванна. В этом году внедрена новая технология для обработки послеродовых ран промежности биоадгезивным клеем без использования шовного материала".

Специалисты больницы проводят высокотехнологичные операции

На базе больницы создан Городской центр экстрагенитальной патологии - единственный в столице, где наблюдаются беременные женщины с заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. В клинике проводят высокотехнологичные операции разных спектров, спасают пациентов при ишемической болезни сердца, нарушении ритма - с использованием навигации, когда без рентгена врачи находят участок, откуда идут сбои.

Эдуард Воробей, заведующий ангиографическим кабинетом УЗ "1-я ГКБ г. Минска": "Более 2,5 тыс. операций выполняется в год, в том числе сложнейшие навигационные операции по восстановлению ритма сердца".

В больнице находится один из крупных и ключевых опорных центров столицы по лечению пациентов с терминальной почечной недостаточностью. На постоянном лечении здесь около 150 человек. Одна из пациенток с врожденной аномалией мочеполовой системы несколько лет назад пришла на гемодиализ, после ей провели трансплантацию органа - и она родила сына!

Оксана Ильинчик, заведующая отделением гемодиализа УЗ "1-я ГКБ г. Минска": "В нашем отделении есть оборудование, которое позволяет проводить как стандартный гемодиализ, так и гемодиафильтрацию в онлайн-режиме. Если говорить о гемодиафильтрации онлайн, помимо метода диффузии туда еще добавляется метод конвекции. Онлайн, потому что аппарат сам готовит раствор".

1-я ГКБ - многопрофильный медицинский комплекс белорусской столицы

В июле 1-й городской больнице Минска исполнилось 95, а торжественно поздравили коллектив медучреждения 18 сентября.

Когда-то клиника создавалась как учебная и практическая база для столичного мединститута а сегодня это многопрофильный медицинский комплекс столицы. И, кстати, Ольга Есманчик, главврач больницы, тоже родилась именно здесь.

"Наша клинико-диагностическая лаборатория обслуживает 19 амбулаторно-поликлинических учреждений из 4 районов города Минска. У нас развернута городская база единой лабораторной информационной службы", - рассказала главврач медучреждения.

Борис Андросюк, замминистра здравоохранения Беларуси: "Это клиника, которой может гордиться и город, и страна. Есть профессионалы, на которых стоит равняться многим докторам нашей страны. Не только докторам, но и ученым. Поэтому мы желаем в юбилей дальнейших успехов, здоровья, процветания, благополучия и достижения новых высот".

Заслуженные награды за многолетний труд и преданность профессии получили почти 80 сотрудников. Каждый из этих людей не представляет свою жизнь без ночных дежурств, сложных многочасовых операций, но стабильный ритм сердца на мониторе, успешный исход сложнейшего вмешательства и первый крик новорожденного малыша - тот момент, когда усталость исчезает, уступая место главному: жизни.