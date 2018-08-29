951-й день рождения Минска. Торжества развернутся на слиянии двух рек: Свислочи и Немиги

Белорусская столица готовится масштабно встретить свой 951-й день рождения. Первое упоминание о городе датируется 3 марта 1067 года в легендарной "Повести временных лет". И неслучайно в 2018 основные торжества развернутся в историческом месте - на слиянии тогдашних двух рек: Свислочи и Немиги. У Дворца спорта и в Верхнем городе в следующие выходные - 8 и 9 сентября - пройдут спортивные баттлы, концерты, модные дефиле, выберут «Минчанина года». Всего праздничных площадок - более полусотни. Увенчает народные гулянья музыкально-пиротехническое шоу за час до полуночи. Подробности подготовки к яркому празднику - у Юлии Токарь.

Вот так взаправду и оживут 10 веков летописи, с рыцарями, пехотой. От Полоцкого княжества до Грюнвальдской битвы и Второй мировой войны. Международный фестиваль исторической реконструкции объединит до полутысячи участников из Беларуси, России, Украины, Литвы, Чехии.

Сейчас белорусские реконструкторы готовят свои рыцарские доспехи и отрабатывают удары.

Свой 951-й день рождения Минск готовится встретить масштабно уже в следующие выходные. Начнется все с торжественного возложения цветов к обелиску "Минск - город-герой». А затем народные гулянья развернутся во всех районах города.

8 сентября на самой масштабной площадке Дворца спорта с самого утра пройдут соревнования среди пожарных-спасателей, сплав на байдарках и каноэ и, конечно, концерт. В Верхнем городе 9 молодых пар в торжественной обстановке станут семьями. А в городском Дворце культуры выберут "Минчанина года". 9 сентября праздничный марафон подхватят тысячи участников минского полумарафона. Им покорятся столичные улицы на различных дистанциях. В этот же день увидим и реконструкции танковых боев.

Во время торжеств центр города будет перекрыт, изменится режим работы общественного транспорта - его продлят. Увеличат количество подвижного состава, а электрички в метро будут ходить чаще.

На день рождения принято дарить подарки. Поэтому неслучайно на улице Космонавтов откроют памятный знак, посвященный Климуку, Ковалеву и Новицкому. Сегодня начался монтаж скульптуры. Один из авторов - Иван Миско - рассказал, чьи автографы уже украшают монумент, как рельефный гранит заиграет с преломлением света.