952 день рождения Минск встретит в праздничном убранстве

Праздничный декор и креативные композиции в честь двухмиллионного именинника! Минск 14 сентября отметит День города - столичные улицы и площади украсили тематические стенды, растяжки и конструкции. Одной из самых торжественных локаций станет торт около городской ратуши. "Сладкую" декорацию пока монтируют. Самое яркое - панно на площади Независимости. В стиле 952 дня рождения Минска и Октябрьская площадь. Некоторые композиции сделаны в формате специальных фотозон.



Кроме этого, местами праздничного Минска, где можно сделать селфи, станут площадь у Национальной библиотеки, а также стела "Минск - город-герой".