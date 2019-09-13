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952-й день рождения. Минск празднует День города
Праздничные мероприятия ко Дню города. Особенная атмосфера наполнила городские улицы белорусской столицы. Основные мероприятия пройдут завтра. А в эти минуты во Дворце профсоюзов чествуют лучших мастеров в своей профессии. Городская Ратуша также была сегодня центром праздничных торжеств. Там награды получили наиболее активные жители столицы - те, кто помогает охранять безопасность и порядок, а также внес личный вклад в развитие Минска.
Завтра насыщенная праздничная программа и еще больше открытий. В Первомайском районе столицы после реконструкции откроется отдел ЗАГС. А в новом Доме гандбола пройдет первый спортивный поединок.
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