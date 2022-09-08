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955 цветов - подарок Минску-имениннику
А цветоводы столицы подготовили свой подарок Минску-имениннику - букет, в котором как минимум 955 цветов. На календаре сентябрь, а столица утопает в цветах. Свои идеи по созданию цветочных композиций презентовали озеленители города. Смотр-конкурс клумб приурочили к 955-летию Минска. Представители районных и городского зеленстроя создавали тематические клумбы, ландшафтное украшение городских зеленых зон. Гран-при получила цветочная композиция с поэтическим названием "Песня о городе на Немиге".
Среди оригинальных флористических идей кованое дерево, цветочная ратуша, есть даже торт. Кстати, клумбу, которая получила Гран-при, перенесут на постоянное место к Белорусскому государственному академическому театру музыки.
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