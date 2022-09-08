955 цветов - подарок Минску-имениннику

А цветоводы столицы подготовили свой подарок Минску-имениннику - букет, в котором как минимум 955 цветов. На календаре сентябрь, а столица утопает в цветах. Свои идеи по созданию цветочных композиций презентовали озеленители города. Смотр-конкурс клумб приурочили к 955-летию Минска. Представители районных и городского зеленстроя создавали тематические клумбы, ландшафтное украшение городских зеленых зон. Гран-при получила цветочная композиция с поэтическим названием "Песня о городе на Немиге".