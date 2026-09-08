959-летие Минска: праздник начнется с возложения цветов и завершится фейерверком у Дворца спорта

Минск готовится празднично провести уик-энд. В субботу, 12 сентября, белорусская столица отметит 959-летие.

Эпицентр всеобщего притяжения с 12:00 и до самого позднего вечера - центральная площадка у Дворца спорта. Здесь развернется главное концертное шоу, которое объединит лучших профессиональных исполнителей и ярких победителей национальных конкурсов. В парке Победы более сотни профессионалов из Беларуси, России, Сербии и Вьетнама сойдутся в турнире "Сильнейший пожарный-спасатель", а историческая зона "Мiнск старажытны" снова перенесет гостей в прошлые века.

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома: "Традиционно мы начнем с возложения. В 10:00 состоится возложение цветов в стеле "Минск - город-герой". Будет задействована территория Верхнего города, мы там уже третий год подряд будем проводить церемонию награждения "Минчанин года".

Красивой и яркой точкой дня рождения Минска станет грандиозный салют. В 23:00 красочное шоу раскрасит небо над площадкой у Дворца спорта.



Фото: bsatu.by