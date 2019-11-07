95 лет Витебской академии ветеринарной медицины

За это время здесь подготовили более 40 тысяч специалистов. Академия - это современный образовательный и научный центр. Уже с первого курса будущие специалисты АПК полностью погружаются в профессию. Современные клиники, возможность проходить практику в лучших хозяйствах - все это позволяет быть настоящими профи в ветеринарной медицине и зоотехнии.



Со студентами и выпускниками в дни празднования знаковой даты встретилась Марина Романовская. Никита Обиратко - будущий врач ветеринарной медицины. Сам родом из сельской местности, дома есть подворье, так что парень знает, как найти подход к животным. А это, уверен, самое главное для каждого ветврача. История Витебской академии ветеринарной медицины началась в ноябре 1924. В первом наборе всего сотня студентов. Преподавательский состав - 11 человек.





Современный вуз - это четыре факультета





Вуз сегодня - это четыре факультета, где учатся более 4 тысяч студентов. Академический городок объединяет учебные корпуса, клиники, лаборатории, библиотеки, общежития и спортивные площадки. За 95 лет в этих стенах подготовили 40 тысяч специалистов. Выпускники академии работают в сельском хозяйстве, на перерабатывающих предприятиях, в лабораториях по всей стране.







Вместе с белорусскими студентами болезни птиц и животных, вирусологию, бактериологию изучают представители пятнадцати стран. Садек Али Абдо приехал из Ливана. О Витебской академии рассказали друзья-выпускники. Самое сложное - преодоление языкового барьера - позади. Учеба в радость. На родину, уверен, вернется высококлассным специалистом. А такие везде в цене.





Выпускники - широкопрофильные специалисты



В распоряжении студентов и современные клиники. В год здесь лечат более 3 тысяч животных. Между лекциями и семинарами есть время и для науки. Международные научно-практические конференции, выставки, мастер-классы по использованию современного оборудования - к праздничной дате приурочили множество мероприятий. День рождения одного из старейших вузов Беларуси объединил студентов, преподавателей и выпускников, которые и спустя десятилетия помнят, где прошли их лучшие годы.

