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95 % сделок по сбыту запрещенных веществ происходит на интернет-площадках и в мессенджерах
В расследовании преступления виртуальные следы имеют такое же важное значение, как и следы материальные. Практически все сделки по сбыту запрещенных веществ (95%) сейчас происходят на специализированных интернет-площадках или в мессенджерах. А потому в борьбе с наркопреступностью упор делают на подразделение аналитической разведки.
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Все детали работы интернет-разведки по понятным причинам не раскрываются. Но однозначно можно сказать, что это одно из самых динамично развивающихся подразделений, существует оно уже почти 10 лет.
В своей работе мы используем как открытые источники информации, которые повседневно каждый из нас видит в глобальной сети Интернет, так и закрытый анализ теневых маркетплейсов, которые заняли место "Гидры": специфика их работы, способы, методы конспирации, которые они изобретают перманентно. Нам приходится со всем этим каждодневно сталкиваться и подбирать ключи к взлому.
Свои коррективы в ситуации на наркорынке внесла и ликвидация известной многим интернет-площадки "Гидра". Она функционировала с 2016-го вплоть до весны этого года, пока в дело не вмешалась немецкая полиция. Правоохранители иностранного государства смогли вычислить организаторов и закрыть площадку. Название маркетплейса, отмечают интернет-разведчики, полностью оправдано. На месте одной "срубленной головы" только в Беларуси, по данным столичного наркоконтроля, появилось еще пять теневых площадок, занявших опустевшую нишу.
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