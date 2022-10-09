95 % сделок по сбыту запрещенных веществ происходит на интернет-площадках и в мессенджерах

В своей работе мы используем как открытые источники информации, которые повседневно каждый из нас видит в глобальной сети Интернет, так и закрытый анализ теневых маркетплейсов, которые заняли место "Гидры": специфика их работы, способы, методы конспирации, которые они изобретают перманентно. Нам приходится со всем этим каждодневно сталкиваться и подбирать ключи к взлому.

Оперуполномоченный УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома