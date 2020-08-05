96 участков теплотрасс отремонтируют в Минске. Старые трубы меняют на новые, срок службы которых 25 лет

Теплосети Минска восстанавливают к зиме. В столице сейчас отремонтировано 28 участков, 15 - в процессе завершения. Всего же планируют протестировать и восстановить почти сто участков. Трубы-старожилы меняют на новые, современные, срок работы которых более 25 лет. К подземному ремонту присоединился Илья Цветков.



Подготовка к зимнему сезону в Минске идет полным ходом. Сейчас в Минске восстанавливают трубопровод. Задача - найти проблемные участки, определиться с неисправностями и заменить оборудование на новое.



Этим летом в столице отремонтируют 96 участков теплотрасс. Сейчас работы завершены на 28-ми. Подземные коммуникации проходят ряд испытаний под повышенными нагрузками, чтобы проще было найти слабые места конструкции.



По словам специалистов, третья часть всех городских подземных коммуникаций уже заменена на трубы нового формата - предварительно изолированные. Такие теплотрассы менее склонны к воздействию внешних факторов - таких, как, например, сырость почвы. Как результат - увеличенный срок службы: более 25 лет.



Чтобы заменить все коммуникации Минска на более износостойкие, понадобится более 10 лет. Срок ремонта пока остается 14 суток, однако иногда специалистам удается завершить работы на день-два раньше.



Основная цель такого восстановления - это профилактика аварий на теплотрассах. В этом году ремонтные работы начались 1 июня. Завершить весь комплекс планируют до 16 сентября.

