97 учреждений образования Борисова и района получили сертификаты готовности

1 сентября здесь примут более 20 тысяч учеников. Особое внимание подготовке школ к новому учебному году и в малых населенных пунктах.



Например, Лошницкая гимназия - единственная в сельской местности Минской области с таким статусом - готова к приему школьников. Здесь сделан косметический ремонт и завезена новая мебель. Чем еще славится учебное заведение - узнала Юлия Хмель (видео).



