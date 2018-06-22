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97 % жителей деревень Оршанского района довольны новыми магазинами сети "Евроопт"
Об этом говорят данные исследования Института социологии Национальной академии наук. 96 % респондентов говорит о том, что новый торговый сервис устраивает их больше, чем прежние формы сельской торговли как по ассортименту, так и по ценам. При этом в большинстве населенных пунктов, где проводился опрос, положительную оценку "Евроопту" дали 100 % опрошенных сельчан. Чем же привлек магазин своих покупателей?
Два месяца назад "Евроопт" приступил к комплексному торговому обслуживанию сельских населенных пунктов Оршанского района. Местная потребкооперация передала ретейлеру 33 своих магазина. Жители деревень сразу оценили и большой выбор товаров, и хорошие цены, и возможность самообслуживания.
Как первый итог хорошей работы - хорошие продажи. Сегодня средний чек от 10 рублей и выше. И почти в каждой корзинке "товар удачи".
Останавливаться "Евроопт" не собирается и готов продолжить работу в глубинке. В этом году в планах компании открытие 200 магазинов в сельской местности.
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