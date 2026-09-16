98 % не хотят уезжать: социсследование показало, почему белорусам хорошо в своей стране

Люди из 99 населенных пунктов от Минска до самой маленькой деревни в июле и августе 2026 года отвечали на вопросы, которые касаются каждого из нас. Социсследование и своего рода живой разговор со страной провел Институт социологии НАН Беларуси по заказу БИСИ. Социология сегодня это инструмент, который помогает власти вовремя заметить нужды граждан. Чтобы принимать решения, опираясь не на догадки, а на реальные чаяния людей. Ведь когда общество говорит, а его не слышат, начинаются проблемы, а когда слышат - появляется доверие. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

Пожалуй, самый интригующий вопрос в социсследовании - "хотели бы вы уехать за границу?" Ответ "да" прозвучал всего в 1,7 % случаев. Остальные, более 98 %, никуда не собираются. При этом 48,6 % за границу все-таки хотели бы, однако на отдых, в отпуск, к морю, к родственникам. И почти у такого же количества этого желания нет. То есть сегодня белорус - это человек, который с удовольствием съездит посмотреть мир, но чемодан на ПМЖ не пакует. На временную работу за рубеж выехало бы только 6,2 % опрошенных. Следовательно, большинство считает, что деньги можно заработать и на родине. 5,9 % поехали бы на учебу и повышение квалификации, что также свидетельство доверия к национальным учебным институтам. И это, пожалуй, самый здоровый сценарий из всех возможных.

А если зайти с другой стороны, "хотели бы вы переехать в другой населенный пункт Беларуси?" Другими словами, насколько велик разрыв в достатке в обществе, если взять географию страны? 82,6 % белорусов не хотят переезжать в другой населенный пункт. Хотели бы только 17,2 %. Более того, 70,9 % родителей и бабушек с дедушками хотели бы, чтобы их дети и внуки жили в том же городе, агрогородке или деревне. То есть 7 из 10 белорусов смотрят на своего ребенка и думают, пусть он будет счастлив здесь. Ни в Минске, ни в Варшаве, ни в Дубае. Это признание того, что здесь жизнь настоящая, с перспективой, работой и планами.

"Собственно говоря, почему люди не хотят уезжать? Потому что в стране созданы абсолютно реальные, благоприятные социально-экономические и материальные условия для самореализации, для ощущения стабильности. Это показатель высокого социального самочувствия современного белорусского общества и высокой степени социального одобрения того оптимального социально-экономического курса, который выбрала наша страна в действующую пятилетку", - отметил замдиректора Института социологии НАН Беларуси Александр Посталовский.

А как белорусы оценивают свое материальное положение? Экономические настроения умеренно оптимистичны. Это спокойная, трезвая уверенность человека, который видит, что государство делает свое дело. А он делает свое. Общество ценит, когда социальная политика работает. Кстати, оказывается, жители села оценивают материальное благополучие своих семей чуть выше, чем жители столицы. Деревенские со своим огородом, своим салом, своей бухгалтерией смотрят на кошелек и говорят: "нормально, что это за феномен?" Это экономика без посредников. И это хорошая оценка развития жизни в регионах.

"Как вы оцениваете общий уровень социально-экономического развития вашего населенного пункта?" Как "высокий" ответили более 71 % опрошенных. Еще белорусы стали рачительнее относиться к финансовому вопросу. Треть откладывает наличные и откладывает, что важно, в белорусских рублях. Исследование зафиксировало существенный сдвиг в пользу национальной валюты, народ голосует за рубль.

И речь не только о доверии к национальной валюте, речь о ситуации в целом. Например, деревообрабатывающее предприятие в Копыси. Есть постоянные контракты на поставку сырья, идет поиск и рынков сбыта - азиатское направление, Китай, Россия. В итоге обеспечена полная загрузка производства.

Такая инициатива, как "Один район - один проект" позволяет создавать новые рабочие места и современные предприятия. Из 217 запланированных проектов уже реализовано две трети. Программа родилась не из воздуха. Соцопросы показали, что для жителей регионов тема номер один - это наличие рабочих мест с достойной зарплатой. Это про то, чтобы у человека в глубинке была работа, за которую не стыдно получать зарплату, и жизнь, которую не хочется менять на другую. Надежда Сираниди переехала семьей из Казахстана, получила белорусское гражданство.

Чем гордится страна? 85,2% белорусов ответили "мирной жизнью". Первое место выше всего остального. Дальше идет все то, что войну как раз и делает невыносимой, а мир - обжитым. 62,5 % гордятся качеством продуктов питания. Да-да, тех самых, что мы едим каждый день. 57,9 % - чистотой и благоустройством своих городов и деревень. 37,9 % - сохранением исторической памяти, потому что народ без нее - это просто население. 36 % - социальной защищенностью. И это не все. Люди называют и развитие сельского хозяйства, сохранение крупного промышленного производства, достижения белорусских медиков, систему образования и атомную энергетику. Палитра самая разнообразная.

Ну и показатели удовлетворенности, потому что цифры демонстрируют, что построено, что есть, а удовлетворенность показывает, что по-настоящему работает. Удовлетворенность белорусов торговлей составила 87,9 %. Тут важен не сам процент, а география. Город и село практически сравнялись - более 80 % в обоих случаях. Живете вы на проспекте Независимости или в агрогородке за сотни километров от Минска, в магазине находите то, зачем пришли. Общепитом белорусы удовлетворены 64,3 %. Возможностями досуга - на 63,7 %. И этот показатель вырос почти в 1,5 раза, самый впечатляющий рывок. Число путешествующих по стране растет. Маршруты, музеи, агроусадьбы, фестивали. Белорус открывает Беларусь заново.

Качеством дорог удовлетворены 70,4 % белорусов. Системная работа по сокращению ямочности создает результат. Общественным транспортом - 72,2 %. Обновление парка, новые маршруты, комфорт поездок, в приоритетах до 2030 года дальнейшее обновление. На достигнутом не останавливаемся. ЖКХ удовлетворенны более 61 % белорусов. Цифры не космические, но динамика есть, и люди ее замечают.

Иерархия ценностей белорусов. На первом месте с огромным отрывом находится здоровье, его назвали более 80 %. И, кстати, это плоды госполитики, где спорту и здоровому образу жизни уделяется самое пристальное внимание. На втором месте - семья, почти 61 %. Здоровье плюс семья равно отличный фундамент. Далее - деньги и материальный достаток, почти 46 %. Душевный покой и комфорт - почти 40 %. И вот тут самое интересное, любовь - почти 16 %. Интересная работа - 12 %. В самом низу развлечения - 3 % и общественное признание, высокий статус - 2 %. Так что, когда очередной аналитик расскажет вам про доминирование общества потребления, покажите ему эти цифры.

"Для меня, например, очень важно, что белорусы на первое место ставят здоровье. Вы посмотрите, какое количество спортивных объектов появилось и насколько они сейчас заняты. Мы когда-то говорили, что не нужно такое количество теннисных кортов, а сегодня на теннисный корт не пробиться, потому что люди активно занимаются здоровым образом жизни. И то, что здоровье для людей выходит на первый план, мне кажется, это очень важно. Еще, конечно, меня очень удивило, что наши белорусы все больше и больше довольны работой ЖКХ. Как правило, больше всего нареканий, больше всего обращений приходит на эту сферу. Но здесь мы видим обратную историю, когда уже находится взаимопонимание между населением и жилищно-коммунальным хозяйством", - сказала председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

Теперь про самое драгоценное - детей. Именно здесь цифры перестают быть просто цифрами и превращаются в будущее страны. Более 44 % белорусов планируют или планировали двоих детей, 25 % - одного, 12 % - троих, 3,5 % - четверых и больше. Казалось бы, нормальная демографическая картина, но есть нюанс. В идеале, если бы позволяли материальные или другие условия, более 42 % хотели бы двоих детей, 22 % - троих, 16 % - одного, более 8 % - четверых и более. То есть людей, мечтающих о большой семье, в два раза больше, чем тех, кто решается на нее здесь и сейчас. Это резерв, который ставит перед Беларусью амбициозную задачу.

Родители видят своих детей на 17 % медиками, на 7 % - айтишниками, на 4,5 % - инженерами и технарями, на 4,4 % - юристами, на 4,3 % - педагогами, на 3,8 % - рабочими, на 3 % - силовиками, почти на 3 % - административными работниками, почти на 2,5 % - финансистами, 2,2 % - творческими людьми, 1,8 % - предпринимателями. А вот 12,6 % опрошенных прямо сказали, что ребенок должен сам сделать выбор. Белорусские родители не давят на детей, не заставляют их идти по навязанному пути, это признак здоровой нации.

"Как показывают результаты проведенного социологического исследования, люди в своем абсолютном большинстве поддерживают и тот курс, тот вектор, который был выбран. Мы нашли этому подтверждение в высоких показателях, одобрении, оценке социального и материального благополучия, и фактически в полном отсутствии миграционных установок", - подчеркнул Александр Посталовский.

В конечном счете, любое социсследование - это про людей, про то, что они думают, чувствуют и выбирают каждый день. И если обобщить все услышанное одной фразой, она будет простой. Белорусы хотят жить дома и хотят, чтобы дома было хорошо. И вот когда складываешь все эти цифры вместе, понимаешь, что есть старая истина: хорошо там, где нас нет. Но белорусы, судя по всему, эту истину опровергли. Они не ищут, где лучше. Они делают лучше там, где они есть.