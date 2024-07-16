98 % белорусских пенсионеров уже открыли в банках специальные счета для выплаты пенсии

В Беларуси нет задержек в выплате пенсий для тех, кто не успел оформить базовый счет для начисления пенсионных выплат. Таким гражданам в этом месяце обеспечено получение пенсий как прежде - через почтовые отделения. Но в Минтруда призывают белорусов не затягивать с походом в банк, чтобы избежать сложностей в будущем.