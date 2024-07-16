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98 % белорусских пенсионеров уже открыли в банках специальные счета для выплаты пенсии
В Беларуси нет задержек в выплате пенсий для тех, кто не успел оформить базовый счет для начисления пенсионных выплат. Таким гражданам в этом месяце обеспечено получение пенсий как прежде - через почтовые отделения. Но в Минтруда призывают белорусов не затягивать с походом в банк, чтобы избежать сложностей в будущем.
Напомним, с июля пенсионеров, которые проживают в городах и не достигли 70-летнего возраста, перевели на получение пенсий через банки. 98% такой возможностью воспользовались и открыли в финансовых учреждениях специальные счета. Еще почти 2% граждан предстоит последовать их примеру.
Открыть базовый счет для пенсионеров предлагают 8 крупных белорусских банков. В будущем их число может увеличиться.
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