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99 % летальных исходов из-за COVID-19 приходится на невакцинированных

Жертвами COVID-19 в мире стали 4 миллиона 700 тысяч человек. ВОЗ заявляет, что 99 процентов смертей приходится на непривитых. А ведь вакцины для того и создаются, чтобы предотвратить госпитализации, тяжелое протекание болезни и смерти.

Одним из мировых лидеров по вакцинации населения стала Португалия. В стране привито практически 85 процентов граждан. И уже с 1 октября там отменят почти все оставшиеся коронавирусные ограничения, в частности, разрешат посещать без ковид-сертификатов рестораны и массовые мероприятия.

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