99 % летальных исходов из-за COVID-19 приходится на невакцинированных

Жертвами COVID-19 в мире стали 4 миллиона 700 тысяч человек. ВОЗ заявляет, что 99 процентов смертей приходится на непривитых. А ведь вакцины для того и создаются, чтобы предотвратить госпитализации, тяжелое протекание болезни и смерти.