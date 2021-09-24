3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
99 % летальных исходов из-за COVID-19 приходится на невакцинированных
Жертвами COVID-19 в мире стали 4 миллиона 700 тысяч человек. ВОЗ заявляет, что 99 процентов смертей приходится на непривитых. А ведь вакцины для того и создаются, чтобы предотвратить госпитализации, тяжелое протекание болезни и смерти.
Одним из мировых лидеров по вакцинации населения стала Португалия. В стране привито практически 85 процентов граждан. И уже с 1 октября там отменят почти все оставшиеся коронавирусные ограничения, в частности, разрешат посещать без ковид-сертификатов рестораны и массовые мероприятия.
Президент
Все
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов