9 апреля в Беларуси завершили этап формирования белорусского парламента - утвержден состав членов Совета Республики

Важный этап формирования белорусского парламента завершен. 9 апреля ЦИК зарегистрировал избранных членов Совета Республики 8-го созыва (56 человек, еще 8 назначает Президент). - Выборы соответствовали белорусскому законодательству, это во время заседания Центральной избирательной комиссии подчеркнул председатель Игорь Карпенко. Совет Республики объединяет лучших представителей всех регионов страны, это опытные люди, которые умеют решать поставленные задачи. Подробности в сюжете Юлии Алферовой.

2024 год в политическом плане для Беларуси действительно уникальный. Мы впервые приняли участие в едином дне голосования, если для граждан самый яркий этап этого процесса проходил в конце февраля, то об окончательных итогах можно говорить только сегодня, когда Центральная избирательная комиссия утвердила выборы членов Совета Республики. Они проходили 4 апреля, а выбирали депутаты базового уровня.

В каждой области страны за процессом следили члены Центральной избирательной комиссии, а сегодня готовы за круглым столом представить общий срез. Максимум вовлеченных в процесс голосования депутатов (уверенно выше 50 %) и минимум бюллетеней, которые признаны недействительными. Каждый, кто намерен представлять регион в верхней палате парламента, готовил программу и держал ответ перед депутатами. И поддержку в большинстве получали единогласно.

"Очень высокое представительство депутатов, которые избирали делегатов. Я могу назвать цифры - 686 зарегистрированных депутатов, из них присутствовало 500", - рассказал член Центральной избирательной комиссии Денис Дук.

8-й созыв верхней палаты парламента сформировали по 8 представителей от каждой области и Минского городского Совета депутатов. Еще 8 членов Совета Республики назначает Президент. Состав хорошо обновился, только 15 человек - члены прошлого созыва. Больше стало женщин, теперь в верхней палате их 18. Около трети нового созыва - представители политических партий.

Фактически мы сегодняшним заседанием завершаем процесс формирования белорусского парламента в соответствии с обновленной Конституцией Беларуси, которая была принята на рефернедуме в 2022 году. В общей сложности избраны 56 членов Совета Республики. Мы присутствовали на всех заседаниях, в целом те документы, которые представлены, и та процедура, которая проходила по избранию членов Совета Республики, соответствовали белорусскому законодательству. Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси

Уже 12 апреля 8-й созыв Совета Республики соберет первая сессия. Работу начнут в 10:00, а за час до этого откроется регистрация. Времени на раскачку нет. Впереди Всебелорусское народное собрание, а члены Совета Республики, также как нижняя палата парламента, в полном составе - делегаты. А пока продолжается процесс формирования высшего органа народовластия.

Определился с делегатами 7-го Всебелорусского народного собрания депутатский корпус северного региона. Из 44 кандидатур представлено 17 человек от первичного территориального уровня, 18 от базового и 9 от областного Совета. Объединяет то, что все кандидаты имеют большой профессиональный опыт и пользуются авторитетом у коллег, являются работниками сферы здравоохранения, образования, АПК.

Я буду полезна с точки зрения политического просвещения людей, донесения до них правды. Ну и, конечно же, большая честь принимать решения, которые будут нацелены на сохранение мира, порядка и становление нашей страны как серьезного геополитического партнера. Валентина Богатырева, ректор Витебского госуниверситета им. П. М. Машерова

9 апреля избрали делегатов Всебелорусского народного собрания и от молодежной организации. Кому представлять интересы молодежи в высшем органе народовластия, решили во время 45-го съезда БРСМ. Это 80 патриотов. Самому молодому кандидату в делегаты 18 лет.

А в целом, это представители из числа союза молодежи каждой области и Минска. Студенты и работающая молодежь, врачи, учителя, представители спорта и деятели культуры. В числе молодых делегатов есть кандидаты экономических, юридических наук, обладатели госнаград, а также почетных званий стипендиата специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.

Ребята будут наряду с членами правительства, депутатами верхней и нижней палаты парламента, представителями регионов решать судьбу Беларуси по военной доктрине, по концепции национальной безопасности. Будут как молодые люди с особой точкой зрения, наверняка, спорить, ставить под сомнение какие-то тезисы. И как представители самой конструктивной части нашей молодежи будут предлагать свои достойные идеи. Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента