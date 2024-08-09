9 августа Минский зоопарк отмечает день рождения - кульминацией праздника станет пенная дискотека для детей

Уникальный музей живой природы - Минский зоопарк - отмечает сегодня 40-летие, сообщает БЕЛТА.



Зоопарк открыл свои двери для посетителей 9 августа 1984 года как зооботанический сад Минского автомобильного завода. Его основатель - ветеран предприятия Федор Ревзин. Он почти 30 лет был председателем клуба любителей природы МАЗа. Силами этого клуба при поддержке руководства автозавода и был создан зоосад.



Первым и официальным обитателем зоосада стал белый аистенок по кличке Журка. Малыш попал в лужу мазута, его чудом спасли и отнесли в сад. Птица была травмирована и нуждалась в помощи. Аистенка вылечили и поселили в заводской оранжерее. Перезимовав, улетать Журка уже не захотел. Следующим обитателем стал верблюд Хан. Его в 1986 году подарила представительница известной цирковой династии дрессировщиков народная артистка РСФСР Тереза Дурова. Потом появились зубренок Гай и дикий кабан Хрюша.



Сейчас коллекция столичного зоопарка насчитывает около 400 видов экзотических животных и редких представителей фауны. На естественных заводях Свислочи обитают водоплавающие птицы, на контактной площадке "Вясковая сядзiба" гуляют домашние овечки и козочки, которых можно погладить. Круглый год работают постоянные экспозиции - экзотариум, аквариум, террариум.



В трудный постперестроечный период Минский автозавод перестал финансировать зоосад. Некоторое время он был структурным подразделением фирмы "Верас-ЭКО", а затем стал самостоятельной организацией, обретя в 1997 году статус государственного предприятия "Минский зоопарк". А с 1998 по 2015 год в три этапа прошла его масштабная реконструкция. Возвели новые корпуса, павильоны, вольеры, также благоустроили территорию: появилось наружное ограждение площадью 14 га, кассовый павильон, КПП на служебном входе, автостоянка для гостевого транспорта и детская игровая площадка. Были созданы благоприятные условия как для содержания животных, так и для наблюдений за ними.



Минский зоопарк тесно сотрудничает с разными зоопарками для обмена, покупки животных и для взаимных консультаций. Иногда для подросшего потомства крупных копытных, кошачьих или других животных в зоопарках мало места, поэтому их отправляют в другие города и учреждения. Также в зоопарке для сохранения поголовья периодически "обновляют кровь", чтобы потомство не вырождалось и было более устойчивым к болезням. Для этого животных покупают в других зоопарках или питомниках.



Есть еще особая категория животных, которая поступает с таможни. Это конфискованные животные, которых по решению компетентных органов определяют в зоопарк. Среди них чаще всего встречаются рептилии - змеи, ящерицы, иногда довольно редкие.



В июне в зоопарке появился новый подопечный - полугодовалый тигренок Синдбад. Его передали из центра "Амурский тигр" Хабаровского края. Малыша с поврежденными лапками обнаружили в ноябре прошлого года на трассе без тигрицы. Из-за полученных повреждений ему провели несколько операций. Он прошел реабилитацию, но выпустить его на волю невозможно из-за последствий травм. Когда пришло время искать ему новый дом, в центре решили, что им станет Минский зоопарк, куда малыша и привезли.



Минский зоопарк является действительным членом Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), в которую входят 39 зоопарков, центров разведения животных, зооботанических садов и экологических центров стран СНГ, Балтии и Чехии.



