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9 августа стартовал второй этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны Минска
9 августа стартовал второй этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны Минска. На сборы планируется призвать свыше 300 военнообязанных. Как сообщили в военном ведомстве, эффективность проверит комиссия Генштаба Вооруженных Сил. Согласно плану, в районах, которые сейчас на контроле, создадут штабы и воинские части территориальных войск.И сегодня же начальник Генштаба Вооруженных Сил лично вручил мэру столицы документы на формирование территориальных войск Советского, Первомайского и Центрального районов с призывом военнообязанных.
Данное мероприятие является завершающим в рамках проверки уровня подготовки территориальной обороны столицы. Первый этап проверки проведен с 17 по 28 января. В ходе формирования личный состав территориальных войск восстановит навыки во владении оружием и техникой, вспомнит функциональные обязанности, предусмотренные соответствующими должностями, подготовится к выполнению задач территориальной обороны, в том числе совместно с органами внутренних дел.
Финальным испытанием станет командно-штабное учение. Отработают охрану и оборону объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Также среди задач обеспечение правопорядка.
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