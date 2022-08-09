9 августа стартовал второй этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны Минска

Данное мероприятие является завершающим в рамках проверки уровня подготовки территориальной обороны столицы. Первый этап проверки проведен с 17 по 28 января. В ходе формирования личный состав территориальных войск восстановит навыки во владении оружием и техникой, вспомнит функциональные обязанности, предусмотренные соответствующими должностями, подготовится к выполнению задач территориальной обороны, в том числе совместно с органами внутренних дел.

Виктор Гулевич, начальник генштаба ВС - первый замминистра обороны Беларуси

