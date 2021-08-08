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9 августа в Беларуси ожидается до +32 °С

Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси. Завтра в стране ожидаются грозы и до 32 тепла. По прогнозам синоптиков, всю неделю будет дождливо. Средняя температура составит плюс 24-25 градусов.

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