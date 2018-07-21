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9 белорусов, пострадавших в аварии под Николаевом, вернулись на родину
В украинских больницах остаются трое наших соотечественников. Об этом Агентству теленовостей сообщили в управлении национальной полиции по Николаевской области.
И как сообщили нашему каналу украинские медики, состояние двух пострадавших, которые находятся в больнице в Николаеве, остается без изменений - средней степени тяжести. А вот пострадавший, который накануне был в крайне тяжелом состоянии, по словам докторов, идет на поправку. Он сейчас находится в больнице в Кривом Озере.
Напомним, трагедия произошла накануне на трассе Киев - Одесса у поселка Кривое Озеро. В ДТП попал белорусский микроавтобус. Он врезался в грузовик, стоявший у правого края проезжей части. Водитель и четверо пассажиров погибли на месте, еще 12 человек получили травмы. Водитель фуры задержан.
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