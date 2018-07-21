9 белорусов, пострадавших в аварии под Николаевом, вернулись на родину

И как сообщили нашему каналу украинские медики, состояние двух пострадавших, которые находятся в больнице в Николаеве, остается без изменений - средней степени тяжести. А вот пострадавший, который накануне был в крайне тяжелом состоянии, по словам докторов, идет на поправку. Он сейчас находится в больнице в Кривом Озере.