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9 декабря в Москве состоится встреча глав оборонных ведомств ШОС и СНГ

9 декабря в Москве состоится встреча глав оборонных ведомств ШОС и СНГ

9 декабря в Москве пройдет встреча глав оборонных ведомств государств - членов ШОС и государств - участников СНГ.

Белорусскую военную делегацию возглавит министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Стороны обменяются мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, дальнейшему укреплению сотрудничества в сфере обороны, а также обсудят вопросы, которые представляют взаимный интерес.

Фото:БелТА

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