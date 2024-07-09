9 июля 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 19 дней

"Освобождение. День за днем" - что происходило на фронтах в боях за Беларусь.



Части и соединения Второго белорусского фронта под командованием генерал-полковника Георгия Захарова освободили город Дятлово. День освобождения от немецко-фашистских захватчиков сегодня отмечают в Микашевичах и Кожан-Городке. 80 лет назад советские войска с кровопролитными боями отвоевывали каждый населенный пункт Беларуси.