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9 июля 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 19 дней

9 июля 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 19 дней

"Освобождение. День за днем" - что происходило на фронтах в боях за Беларусь.

Части и соединения Второго белорусского фронта под командованием генерал-полковника Георгия Захарова освободили город Дятлово. День освобождения от немецко-фашистских захватчиков сегодня отмечают в Микашевичах и Кожан-Городке. 80 лет назад советские войска с кровопролитными боями отвоевывали каждый населенный пункт Беларуси.

До полного освобождения Беларуси остается 19 дней.

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