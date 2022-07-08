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9 июля во время субботних прямых телефонных линий белорусы могут решить свои вопросы

Решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.

Так, в столице 9 июля с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать мэр Минска Владимир Кухарев.

На вопросы жителей центрального региона - заместитель губернатора Денис Курленко. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.

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