9 июня в Беларуси пройдут три электронные ярмарки вакансий

Электронная ярмарка вакансий для не занятого в экономике населения Круглянского района, в том числе для социально-незащищенных категорий, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лечебно-трудовых профилакториев, а также для выпускников учреждений образования пройдет с 9:00 до 13:00. Ее участники стали "Централизованная клубная система Круглянского района", Филатовский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа, Круглянский районный центр социального обслуживания населения и ГП "Некрасово-Агро".

С 10:00 до 11:00 пройдет специализированная электронная ярмарка вакансий Верхнедвинского района для не занятых в экономике граждан, в том числе для освобожденных из мест лишения свободы. Свои варианты трудоустройства представят КУПСХП "Кохановичи" и ОАО "Верхнедвинский льнозавод".

Еще одна электронная ярмарка вакансий пройдет с 10:00 до 11:00 в Гродненском районе. Предварительно для участия в ней зарегистрированы филиал "Транспортный парк № 4" столичного ГП "Минсктранс", СШ № 1 г. Скиделя, Гродненская областная детская клиническая больница, городская поликлиника № 1 г. Гродно, ГП "Центр механизации путевых работ Белорусской железной дороги", Гродненский районный культурно-информационный центр, ЧП "ОлиЛеАн", ООО "Кронес-Гродно" и ГП "Гродненская птицефабрика".

Электронная ярмарка вакансий - прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости, доступ к ним для всех соискателей сохранится.