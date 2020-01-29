9-летний мальчик угнал машину отца, чтобы доехать до школы

Когда опаздываешь в школу, способен на все! В Могилеве мужчина заявил об угоне автомобиля "Ауди А6", который был припаркован возле дома. Оказалось, что 9-летний сын заявителя взял ключ от машины, завел ее и уехал без ведома отца в школу! Преодолев без осложнений примерно 0,5 км по оживленной улице в час пик, юный водитель припарковался возле учебного заведения и отправился на уроки. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.



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видео: @pressmvd

