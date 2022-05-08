9 Мая Белтелерадиокомпания будет вести прямую трансляцию праздничных мероприятий

Уже завтра белорусы отпразднуют День Победы. В столичной афише более 150 мероприятий: памятные флешмобы и выставки военной техники, патриотические квесты, ретро-концерты.

9 Мая "Великий праздничный марафон" откроет республиканская акция "Беларусь помнит". В 11:00 состоится "Шествие поколений" - к монументу Победы возложат цветы. Всех, кто хочет поучаствовать в акции, организаторы просят прийти пораньше. Вечером же майскую программу на площади Победы продолжит гала-концерт "Память поколений". Начало в 21:30, в прямом эфире покажет "Беларусь 1".

Среди центральных площадок также Дворец спорта. С полудня до 11 вечера будет звучать концертная программа "Мы помним! Мы гордимся!", там же с утра развернется праздничная ярмарка.

В парке Победы тем временем выступят оркестры, будет работать выставка военной техники. Также пройдет гала-концерт городского конкурса патриотической песни.

Кульминацией праздника станет фейерверк. Победные залпы дадут в23:00из 6 точек. Это парки Янки Купалы, Павлова и Уго Чавеса. Красочно будет также возле "Чижовка-Арены", в микрорайоне Дрозды и у Национальной библиотеки.

Белтелерадиокомпания будет вести прямую трансляцию из центра белоруской столицы, чтобы каждый смог стать частью "Шествия поколений" и возложения цветов и венков к монументу Победы.