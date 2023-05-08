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9 Мая информационный марафон на "Беларусь 1" расскажет, что будет происходить у монумента Победы, на Октябрьской площади в Минске, в Брестской крепости и на главных улицах городов
Отпраздновать День Победы можно, не выходя из дома. Кульминация 9 Мая традиционно будет показана в прямом эфире. Агентство теленовостей готовит большой информационный марафон. На протяжении всего дня корреспонденты будут рассказывать и показывать, что будет происходить у монумента Победы, на Октябрьской площади в столице, в Брестской крепости и на главных улицах белорусских городов. В эфире "Беларусь 1" поздравления именитых лиц, эмоции ветеранов, репортажи из всех областных центров. День Победы празднуем вместе!
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