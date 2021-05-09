9 Мая масштабно отметят регионы Беларуси

В Витебске День Победы начнет праздничное шествие, которое соединит площадь Ленина и площадь Победы. Колонну возглавят два флага - Знамя Победы и Государственный флаг Беларуси. Символично. Сегодня мы отмечаем День Государственного герба и Государственного флага. У мемориала в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков состоится митинг. Цветы лягут и к бюсту Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда Петра Машерова.



В Могилеве торжества начнутся на площади Славы с возложения цветов. А еще вальс Победы, фронтовые песни, выставка военной техники и патриотический марафон "Письмо солдату". Откроется в Могилеве и первый в стране магазин государственной символики. А молодежь станет участником акции "Гордимся родиной своей!".



В Гродно старт мероприятиям даст торжественный митинг на Кургане Славы. На локации "Песни Победы" в режиме нон-стоп будут выступать оркестры, артисты, эстрадные и народные коллективы. Рядом с курганом развернется "Привал Победы". Гостей ждут интерактивные площадки "Полевая почта", "Полевая аптека", "Медсанчасть" и даже "Полевая парикмахерская". Будут работать фотозоны.



В Гомеле на улице Советской - торжественное шествие. Митинг и возложение цветов по традиции на площади Труда. Здесь же праздничное прохождение воинских подразделений, силовых структур и кадетских классов. На набережной Сожа развернется Военно-исторический музей под открытым небом, там можно будет стать участником тематического феста.