9 мая минчане смогут увидеть фейерверк в 8 точках города

Сам День Победы завершится большим фейерверком. В 23:15 минчане смогут увидеть его в 8 точках города. Огненное шоу под специальное музыкальное сопровождение будет хорошо видно в районе площади Победы, стелы "Минск - город-герой", на площадках у "Чижовка-Арены", гостиницы "Беларусь", столичных парков имени Михаила Павлова, Уго Чавеса, Ботанического сада, набережной водохранилища Дрозды рядом с деревней Зацень.

Тем, кто будет наблюдать праздничные залпы из окон, рекомендуют для полного эффекта присутствия включить одну из радиостанций, где будут транслировать треки, сопровождающие фейерверк. Продлится шоу 7 минут.



