3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
9 мая минчане смогут увидеть фейерверк в 8 точках города
Сам День Победы завершится большим фейерверком. В 23:15 минчане смогут увидеть его в 8 точках города. Огненное шоу под специальное музыкальное сопровождение будет хорошо видно в районе площади Победы, стелы "Минск - город-герой", на площадках у "Чижовка-Арены", гостиницы "Беларусь", столичных парков имени Михаила Павлова, Уго Чавеса, Ботанического сада, набережной водохранилища Дрозды рядом с деревней Зацень.
Тем, кто будет наблюдать праздничные залпы из окон, рекомендуют для полного эффекта присутствия включить одну из радиостанций, где будут транслировать треки, сопровождающие фейерверк. Продлится шоу 7 минут.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов