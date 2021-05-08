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9 мая на некоторых улицах Минска будет перекрыто движение транспорта
Праздничные мероприятия внесут свои коррективы в жизнь столичных дорог. 9 мая с 7 утра до окончания мероприятий в районе площади Победы будет временно запрещен проезд транспорта, за исключением общественного. Движение ограничат по проспекту Независимости от улиц Янки Купалы до Козлова. Частично перекроют улицы Захарова и Киселева. Вечером с 18 часов здесь также будет ограничено движение. А с 19:00 участки дорог будут закрыты и для общественного транспорта.
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